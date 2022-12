Marcel (83) uit ‘Hotel romantiek’ is plotseling overleden: “Vorige woensdag waren we nog samen met de groep”

Brigitte De Craemer, die vorig seizoen ook te zien was in de reeks, had het nieuws van Marcels overlijden alvast niet zien aankomen. “Zo onverwacht”, laat ze weten in een reactie op Instagram. “Vorige woensdag waren we nog samen met de groep. We zullen hem missen! Rust zacht, lieve Marcel.” Verder reageerde ook ‘Hotel romantiek’-kandidate Rose-marie Christiaens, beter bekend als Roosje, op het droevige nieuws. “We gaan je missen”, klinkt het daar. “Sorry dat ik te hard aan je snor getrokken heb. We hadden een goeie band nadien, en hebben nog samen veel gebabbeld en genoten van het zonnetje. Dat zonnetje dat jij ook was, daar in Cappadocië.”