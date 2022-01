Marc Van Ranst maakt zijn acteerdebut in ‘De Buurtpolitie VIPS’

TV Stefaan Degand gaat, net zoals zijn vrouw dat deed, aan de slag in een ziekenhuis: “Ik weet uit eigen hand hoe belangrijk goed zorgperso­neel is”

Hij heeft een kind waar hij al vijf jaar alleen voor moet zorgen en zijn vrouw Julie was vroeger zelf verpleegkundige. Geen persoon beter geschikt voor een stageplaats op de kinderafdeling van een ziekenhuis dan Stefaan Degand (43). De acteur draaide, samen met vier collega-bekenden, mee in het ritme van de zorg, en leerde dat een gesprek even belangrijk is als medicatie. “Het meest unieke moment beleefde ik met een jongen van een jaar of zes, net voor hij geopereerd moest worden.”

13 januari