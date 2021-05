Marc Coucke rakelt gênante verhalen op over Jacques Vermeire in ‘Hit The Road Jacques’

TV Beste Mol ooit is ontmaskerd: winnaar gaat met amper 18.240 euro naar huis: “We hebben zelfs moeten afremmen”

10:15 Het spel is gespeeld en het doek is gevallen: de onverbiddelijke, brutale en geslepen Mol die de groepspot tot een historisch laag bedrag herleidde, is ontmaskerd. Na een zinderende finale, waarbij extra vragen nodig waren, ging de winnaar met slechts 18.240 euro naar huis. Een winnaar die slechts tien minuten voor de laatste eliminatieronde nog van gedacht veranderde.