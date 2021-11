Manou kreeg gouden ticket in ‘K2 Zoekt K3’: “Maar die negatieve commentaar spookt nog altijd door mijn hoofd”

Manou Fleddérus (21) zette tijdens de auditieronde een knalprestatie neer met ‘Kusjessoldaten’ en wist tijdens de bootcamp-aflevering ook te overtuigen, maar tijdens de tweede studioshow liep het ei zo na mis voor de Nederlandse musicalleerkracht. Het meisje met de cowboylaarzen kon met haar versie van ‘Dans Van de Farao’ op weinig enthousiasme van jury en publiek rekenen. Manou kreeg in eerste instantie dan ook te weinig punten om door te mogen naar de volgende ronde. “En dan waren daar Hanne en Marthe, die mij een golden ticket gunden. Naar mijn gevoel hadden we een goede klik, en dat is hiermee ook bevestigd. Vandaar dat ik daar eerst even met mijn mond vol tanden stond, om vervolgens traantjes van blijdschap te huilen”, blikt Manou terug.

“Mijn opluchting was zo immens, des te meer omdat die negatieve jurycommentaren nog door mijn hoofd spookten. Zo vond Gordon bijvoorbeeld dat ik vals zong. Hij zei -weinig subtiel - dat ie liever zand in z’n oren wilde hebben, dan naar mij te luisteren. Maar goed, dat vond ik niet eens het ergste. Vooral de vragen van Samantha Steenwijk raakten me. Zij weet dat ik een familiemens ben, en speelde het plots daarop. ‘Stel dat jij K3 wordt, ga je het dan wel aankunnen om je familie weken aan een stuk te missen?’, wilde ze weten. Nou... Ik begreep wel dat ze het vroeg, maar ik snapte niet wat dat met mijn optreden te maken had. Als Samantha dat wilde weten, had ze dit net zo goed in de coulissen kunnen vragen. Althans, dat vind ik ervan.”

Hoe dan ook: vanavond moet Manou alweer aan de bak. Dit keer om een plekje in de kwartfinale te versieren. “Ik besef dat ik serieus mijn best zal moeten doen, maar dat ben ik uiteraard van plan”, klinkt het strijdvaardig. “Kijk maar naar Julia: zij werd aan het einde van de eerste studioshow gered met een golden ticket, en zette afgelopen zaterdag een knalprestatie neer. Ik ben van plan om net hetzelfde te doen, en de jury en het publiek omver te blazen. Ik lijk rustig en bedeesd, maar er zit echt wel vuur in mij. Na Diede en Amy hoop ik nu op die eerste stoel te zitten. Ik wil al heel mijn leven een K3'tje zijn, dus geloof me: ik ga er alles aan doen om dat plannetje te realiseren. Of het me niet afschrikt dat mijn dagen dan op voorhand gepland worden? Nee joh, dat lijkt me juist heerlijk. Dan moet je tenminste niet zelf nadenken over alles. (lacht) En, nog beter: je mag voortdurend zingen en dansen voor kinderen. Die gelukzalige glimlach op hun gezichtjes toveren door een geslaagd optreden neer te zetten: voor mij is dat het mooiste wat er is.”

