Manipulatie of echt bezeten door demonen? Waanzinnige verhaal van de familie Ammons doet zelfs psychiaters twijfelen

TV Veel kritiek op zevende aflevering van ‘House of the Dragon’: “Ik kon er niets van zien”

Als je de zevende aflevering van ‘House of the Dragon’ bekeken hebt, is er een grote kans dat je niks kon zien van wat er zich eigenlijk in afspeelde. De aflevering was namelijk zo donker van kleur, dat kijkers met moeite de gezichten van hun favoriete personages konden herkennen. De donkere aflevering zou naar verluidt een bewuste keuze geweest zijn van de makers, al is menig Twitteraar het duidelijk niet met die beslissing eens.

5 oktober