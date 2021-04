Man krijgt eindelijk een nieuwe lever in ‘Topdokters’

Dr. Aude Vanlander is lever- en pancreaschirurg in UZ Gent. Zij behandelt in deze aflevering een man die al lange tijd wacht op een nieuwe lever. In revalidatieziekenhuis Inkendaal leren we Dr. Erika Peeters kennen. Zij is neuroloog van opleiding en werkt al meer dan 20 jaar als revalidatiearts. We zien haar aan het werk met een van haar patiënten die moet revalideren na een zware hersenbloeding. Ook in Gent zien we kinderimmunoloog Prof. Filomeen Haerynck in actie in de operatiezaal. Ze wordt opgeroepen voor een spoedingreep bij een klein meisje waarbij stukjes noot in de luchtpijp vastzitten. Prof. Haerynck voert als ‘nootjesdokter’ al jaren actie tegen het geven van nootjes aan kindjes onder de zes jaar.