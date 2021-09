Mama Martine verrast Davy Parmentier met bezoekje: “Hij was vroeger al enorme fan van BV’s”

Martine, die onlangs ook verklapte dat ze de huishoudster van de Verhulstjes is, bracht een bezoekje aan haar zoon op z'n werkplek. Hoe trots ze was op haar zoon? “Ik kan het niet zeggen, dat is echt ongelofelijk”, klonk het enthousiast. En mama had ook een fotoalbum meegenomen, vol herinneringen aan Davy’s jeugd. “Davy was vroeger enorme fan van BV’s, van toen hij jong was”, zegt ze. “Ik bracht hem overal naartoe en dan moest hij maar wat wachten in de rij.” Zo zijn er foto’s met The Radios en vanop ‘Tien om te Zien’. Davy verklapte zelfs dat hij na een bezoekje aan de gebouwen van VTM een plattegrond van het gebouw had getekend. “Prison Break-gewijs."