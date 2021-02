Malia Obama gaat meeschrijven aan nieuwe Amazon Prime-reeks

TV Eén en Netflix werken aan nieuwe misdaad- en dramareeks over Antwerpse Diamant­kwar­tier

10:05 Eén en Netflix slaan de handen in elkaar voor ‘Diamonds’, een misdaad- en dramareeks die zich afspeelt in het Diamantkwartier in Antwerpen. De reeks is een productie van het Vlaamse productiehuis De Mensen en het internationale Keshet. De opnames van de nieuwe reeks starten deze zomer en het resultaat zal in 2022 op Eén en op Netflix te zien zijn.