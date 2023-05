Makers van ‘Thuis’ gaan uitdaging van Lieven Scheire en co aan: “Oh my god, ze luisteren naar de podcast”

Wie vrijdagavond naar de aflevering van ‘Thuis' keek, kon daarin zien hoe Silke (Ivana Noa Batchvarov) haar iets te opdringerige collega een kniestoot gaf na diens ongewenste avances. De kreet die te horen was, werd niet door de acteur zelf geslaakt, maar was de iconische ‘Wilhelm Scream’. Een ideetje van Lieven Scheire en z'n collega’s, zo blijkt. “Oh my god. De makers van ‘Thuis’ luisteren naar de ‘Nerdland’-podcast. En ze gingen met onze challenge aan de slag, want daarnet zat de legendarische Wilhelm Scream in de aflevering”, klinkt het op de Twitteracount van ‘Nerdland’.

In die maandelijkse podcast vertellen Lieven Scheire en z'n team over recente wetenschapsnieuws en fijne weetjes. In de meest recente aflevering zat ook een segment over de Wilhelm Scream. Dat is een geluidseffect dat al verschillende keren te horen was in films en series en voor het eerst gebruikt werd in 1951. Onder meer in elke film van de ‘Star Wars’-reeks is het effect te horen. En nu dus ook in ‘Thuis’, want Lieven Scheire riep de makers tijdens de podcast op om het effect ook eens in de soap te gebruiken. In ruil daarvoor zou wetenschapper Hetty Helsmoortel, die deel uitmaakt van het podcast-team een gastrol spelen in ‘Thuis’. Die tegenprestatie komt er dus binnenkort nog aan.