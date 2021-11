Makers hopen op mogelijke terugkeer Kim Cattrall in 'Sex and the City'-reboot: "Samantha is niet dood”

TVGoed nieuws voor de fans van Samantha Jones. Hoewel het personage van Kim Cattrall (65) niet te zien zal zijn in de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’, blijft de deur op een kier voor een mogelijke terugkeer. Dat vertellen insiders aan de Daily Mail.

Sarah Jessica Parker (56), Kristen Davis (56), Cynthia Nixon (55), Chris Noth (66) en Aidan Shaw (55) kropen allemaal weer in hun rol voor de ‘Sex and the City’-reboot, maar één belangrijk personage zal niet te zien zijn. Kim Cattrall, die Samantha Jones speelde, maakte eerder al duidelijk dat ze de serie vaarwel zegt. In 2017, toen er werd gesproken van een derde ‘Sex and the City’-film, wilde de actrice namelijk niet meer meedoen. Ze verklaarde destijds dat het “een krachtige beslissing in haar leven was om een hoofdstuk te beëindigen en een ander te beginnen.” Maar er deden al jaren geruchten de ronde dat Kim en tegenspeelster Sarah Jessica eigenlijk niet met elkaar overweg konden. De twee zouden een ruzie hebben gehad, waarna Cattrall weigerde mee te doen aan de reboot met haar ex-collega’s.

Er werd dus gespeculeerd dat Samantha zou sneuvelen in ‘And Just Like That’, zeker nadat de cast geheel in het zwart werd gespot tijdens de opnames. Maar na nieuwe info van Daily Mail ziet het ernaar uit dat Samantha nog leeft én ook een sleutelrol speelt in de verhaallijn van de serie: “De kijkers zullen te weten komen dat Samantha en Carrie ruzie hebben gekregen omdat Carrie Samantha heeft ontslagen als haar publiciste. Daardoor praten ze niet meer met elkaar en betekende dat het einde van hun vriendschap. In de 10 afleveringen van de serie zul je zien dat Carrie haar vriendin mist en de relatie wil herstellen.”

De insiders zeggen dat de schrijvers daarmee de mogelijkheid op een eventuele terugkeer van Cattrall open hebben gelaten. Ze hopen dan ook dat ze terugkomt om haar rol te hernemen in seizoen twee. “We zullen uiteindelijk aankondigen dat de show een tweede seizoen krijgt”, zei de bron. “Er zal heel wat tijd passeren tussen het eerste en het tweede seizoen. Niet alleen omdat Sarah Jessica Parker een druk schema heeft, maar we gaan ook veel moeite moeten doen als we Kim Cattrall terug willen krijgen. We missen Kim allemaal en we hopen dat ze terugkomt voor het tweede seizoen. De deur zal nooit voor haar dichtgaan, ze is een belangrijk onderdeel van de franchise.”

Ook benieuwd naar wat de reboot gaat brengen? ‘And Just Like That’ is vanaf december te zien op Streamz.

