Makers ‘Game of Thrones’ laten keuze voor spin-offs aan de fans

TVDat HBO verschillende spin-offs van de populaire reeks ‘Game of Thrones’ aan het ontwikkelen is, is geen geheim meer. Maar het lijkt erop dat de makers vastbesloten zijn om teleurstellingen te vermijden.

Het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ zorgde voor veel verdeeldheid bij de fans, met erg negatieve reacties aan het adres van de makers. De makers van de spin-offreeksen lijken nu alle teleurstellingen te willen vermijden door op voorhand al naar de fans te luisteren. HBO-topman Casey Bloys vertelt aan TV Line dat ze enkel de sterkste projecten willen selecteren. “Uiteraard weten we dat George (R. R. Martin, de schrijver, red.) een geweldige wereld heeft gecreëerd, met een rijke en ingewikkelde geschiedenis en een hele hoop personages. Dus we proberen om goed na te denken over welke verhalen het waard zijn om verteld te worden. Wat gaat opwindend zijn? Waar gaan de fans van houden?” Bloys voegt eraan toe dat HBO bij de selectie rekening gaat houden met waar het netwerk en de mensen met wie ze samenwerken, het meest opgewonden over zijn.

Een van de projecten die op tafel ligt, is ‘Tales of Dunk and Egg’. Nochtans had schrijver Martin eerder al aangegeven dat ‘Dunk and Egg’ niét omgevormd zou worden tot een televisiereeks. “Uiteindelijk zou ik dat wel leuk vinden, maar ik heb nog maar drie romans geschreven, en ik zou er toch nog minstens zeven extra willen schrijven. En we weten allemaal hoe traag ik ben, en hoe snel televisie kan gaan.” Daarmee verwijst Martin ook naar de originele ‘Game of Thrones’-reeks. Hoewel de tv-reeks al een einde kende, is de boekenreeks nog steeds niet afgerond.

In april beginnen de opnames van de eerste spin-offreeks, ‘House of the Dragon’. Die prequel vertelt het verhaal van Huis Targaryen. Naast ‘The Tales of Dunk and Egg' is ook een serie over Robert’s Rebellion in de maak zijn.