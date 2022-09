Makers ‘Blind getrouwd’ weerleggen kritiek van Christophe: “We zijn zeker dat Brecht en Dziubi dit niet zo ervaren hebben”

TVEr is momenteel veel te doen rond een uitspraak van Christophe Ramont. Het voormalige ‘ Blind getrouwd ’-gezicht gaf op Twitter aan het niet eens te zijn met de manier waarop Dziubi en Brecht in beeld worden gebracht. Hij gaf onder meer kritiek op “het toxische beeld dat ook als twee mannen trouwen er een mannetje en een vrouwtje is”. Ondertussen reageerden ook de makers van het programma op de situatie. “We hebben altijd rekening gehouden met Brecht en Dziubi en waar zij zich goed bij voelden.”

De discussie ontstond na enkele uitspraken van Christophe op Twitter. “Dus de heren mogen speechen op het trouwfeest. Wow, we zijn 2022", klonk het. “Extra pijnlijk en waar ik mij altijd tegen verzet heb: het toxisch beeld dat ook als twee mannen trouwen er een mannetje en een vrouwtje is, blijkbaar is Dziubi het vrouwtje.” Hij doelde daarmee vooral op de eerste aflevering, waarbij de groep in twee gedeeld werd. De bruiden werden van hun bruidegom gescheiden, en Dziubi werd ingedeeld bij de groep met de dames. Daarnaast werd er vastgehouden aan de traditionele rollen, waarbij een van de heren aan ‘het altaar’ wachtte, en de andere er naartoe liep. Ook werd Dziubi door Brecht over de drempel gedragen.

Goede communicatie

Volgens de makers van ‘Blind getrouwd’ is alles op voorhand echter goed besproken geweest. “Voor ons was het belangrijk dat iedereen zich comfortabel voelde. We hebben nooit het beeld ‘mannetje-vrouwtje’ gecreëerd. Brecht en Dziubi hebben dit ook nooit zo ervaren”, aldus een producer.

Hij legt ook uit dat het door het nieuwe concept noodzakelijk was om de kandidaten in twee groepen te verdelen. “We vonden het belangrijk dat de kandidaten elkaar al eens op voorhand gezien hadden, zeker omdat er nog zo’n groot trouwfeest zou volgen. De verdeling van de twee groepen is op voorhand voorgesteld geweest. Iedereen was akkoord. Er zijn daar verder geen vragen over geweest.”

Ook andere beslissingen zijn steeds in samenspraak met het duo gebeurd. “Als het op de ceremonie aankomt, heeft Dziubi aangegeven dat hij liever wou wachten aan het altaar. Hetzelfde is van toepassing op de speeches. We hebben hen de vraag gesteld wie er graag iets wilde zeggen. Uiteindelijk was het Brecht die dit op zich wilde nemen”, klink het verder nog bij de makers. “Er zit dan ook echt geen lijn in. Het is niet onze bedoeling om iemand op een bepaalde manier te portretteren.”

Geen achterliggende boodschap

De makers geven aan dat ze wel begrijpen waarom Christophe er zo over denkt. “Maar als je verder kijkt naar het programma, wordt het nog duidelijker dat er geen lijn in zit. Er zit geen achterliggende boodschap achter. Er is niets met opzet gedaan om mensen op een bepaalde manier te laten overkomen. Iets wat trouwens mooi weerlegd wordt door Dziubi zelf.”

Dziubi, die in het huidige seizoen van ‘Blind getrouwd’ zijn jawoord gaf aan Brecht, bevestigt in een interview met Showbits inderdaad dat hij de situatie inderdaad nooit zo ervaren heeft. “Ik heb daar nooit gevolg aan gegeven", klinkt het onder meer. “Ik snap het wel, maar eigenlijk is alles heel natuurlijk en zonder voorbedachten rade opgezet.” Ook het moment waarop Brecht hem over de drempel droeg, was spontaan. “Brecht vond dat symbolisch.”

Christophe, die verder niet meer wil ingaan op het verhaal, is niet uitsluitend negatief. Hij blijft het parcours van Brecht en Dziubi ook duidelijk volgen. “Pluim aan productie om Lady Gaga op de achtergrond te steken tijdens het verhaal van Brecht en Dziubi... Even traantje wegpinken”, klonk het na de aflevering van maandag op Twitter.

