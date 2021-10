Maker van Netflix-succes ‘Squid Game’ werkt aan vervolg: “Er valt nog veel te vertellen”

Programmamaker Hwang Dong-hyuk (50) onthulde onlangs hoe een tweede seizoen van ‘Squid Game’ eruit zou kunnen zien. Hoewel Netflix officieel nog geen tweede seizoen van de reeks heeft besteld, is de kans groot dat dat alsnog zal gebeuren. ‘Squid Game’ is momenteel wereldwijd het best bekeken programma op het streamingplatform, en in tijden van stevige concurrentie is het slim om in te zetten op bewezen successen.