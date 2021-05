Makelaar Arjen, het geheime wapen van ‘Waar voor je geld?’: “Na de overval heb ik het over een andere boeg gegooid”

TVOp zoek naar je droomwoning? Dan ben je bij makelaar Arjen Spittael aan het goede adres. De 26-jarige Gentenaar gaat in het VTM2-programma ‘Waar voor je geld?’ op zoek naar de perfecte match op de immomarkt voor de deelnemende koppels. Zijn rijzige gestalte - Arjen is 1m97 groot - en piekfijne voorkomen springen daarbij meteen in het oog. In een uitgebreide babbel vertelt de makelaar over z’n passie voor mode en de tragische overval die in 2017 zijn leven veranderde. Hij geeft ook immotips en verklapt waar zijn indrukwekkende spiermassa vandaan komen. “Echt waar: door meisjes in de lucht te gooien.”