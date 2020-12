‘Make 2020 Great Again’ brengt maar liefst 2.389.940 euro op voor kinderen in armoede

TVFrances Lefebure (32) en haar ‘superverspreiders’ An Lemmens (40), Gloria Boateng (32) en Ann Van Elsen (41) sloten het jaar 2020 dinsdagavond al in schoonheid af. Hun inzamelactie ‘Make 2020 Great Again’ bracht maar liefst 2.389.940 euro op voor kinderen die in armoede leven en dat nog geen drie weken na de lancering. Dat onthulden de vier live in de speciale VTM-show ‘Make 2020 Great Again’.

Dat ‘Make 2020 Great Again’ - waarbij eindejaarscadeautjes gekocht konden worden voor kinderen in armoede - na amper drie weken zo’n succes is geworden, overdondert ook gezicht Frances Lefebure. “We speelden al langer met het idee om met dit thema iets te doen, maar zo’n respons hadden we niet verwacht”, vertelt ze. “Na amper één week deden er al liefst 25.000 mensen mee aan onze actie en werd er meer dan 1 miljoen euro ingezameld. Dat dat bedrag nu is opgelopen tot 2.389.940 euro, is echt waanzinnig. Het probleem rond kinderarmoede in ons land is door onze actie natuurlijk niet opgelost. Maar door het feit dat er de afgelopen weken zo massaal over het thema is gesproken en er dit jaar zoveel kinderen toch een mooi kerstcadeau krijgen, hebben ons land toch weer een tikkeltje greater gemaakt.”

In de uitzending van ‘Make 2020 Great Again’ bij VTM werden meteen ook al heel wat cadeautjes overhandigd. Zo kreeg onder andere de 4-jarige Kenji, het zoontje van alleenstaande mama Tanja, het cadeau waar hij van droomde: een eigen step. ‘Kerstelf’ An Lemmens bedacht bovendien een originele manier om het geschenk van Kenji, die enorm houdt van graafmachines, te bezorgen. En de kleuter was niet de enige gelukkige. Frances en haar superverspreiders zorgden er samen voor dat er al zo veel mogelijk cadeautjes verspreid konden worden over verschillende armoedeorganisaties.

Moeilijke jeugd

De superverspreiders lieten de voorbije weken niets aan het toeval over om zo veel mogelijk mensen te overtuigen om een cadeautje te kopen. Ann Van Elsen fopte haar dochters en presenteerde een speciale uitzending rond armoede op radiozender Joe, waarin ze met acteur Dominique van Malder (44) en Helmut Lotti (51) over hun moeilijke jeugd praatte. Ze trok ook met Dominique naar zijn oude school in Dendermonde, waar hij zich liet verrassen door zijn voormalige meester Luc.

Gloria Boateng nam heel wat influencers beet met een bijzondere unboxing video en rapte mee in de ‘Make 2020 Great Again’-song die An Lemmens samen met Helmut Lotti maakte. De twee gingen daarvoor van deur tot deur en doopten ‘You Can Make Me Whole Again’ van Atomic Kitten om tot ‘We Can Make It Great Again’. De volledige song en bijhorende videoclip met gastrollen voor onder andere Kürt Rogiers (49), Dina Tersago (41) en Laura Tesoro (24) toonden ze voor het eerst in de slotuitzending.

Frances en haar superverspreiders deden dat allemaal met één doel: zoveel mogelijk cadeautjes inzamelen. Met de slotsom van 2.389.940 euro kunnen ze duizenden kinderen in armoede een geschenk bezorgen. Het viertal sloot de uitzending dan ook af met een grote ‘dankjewel’ voor iedereen die een pak van zijn hart schonk. “Om met de woorden van Helmut Lotti af te sluiten: we can make it great again”, besloot An Lemmens. Cadeautjes kopen blijft nog tot 31 december 2020 mogelijk via makebelgiumgreatagain.be.

