Maarten, Staf en de kinderen doen de surströmming-challenge in ‘Camping Coppens’

TV ‘De Mol’ achterna: VTM komt met Vlaamse versie van de psychologi­sche spelshow ‘De Verraders’

16 april Fans van ‘De Mol’ kunnen binnenkort bij VTM terecht voor een nieuwe portie spanning. De zender brengt namelijk ‘De Verraders’, een spelshow die in Nederland erg populair is, naar Vlaanderen. In het programma moeten een aantal bekende Vlamingen een psychologisch spel spelen om zo de drie verraders in de groep te ontmaskeren.