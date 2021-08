Maarten Cop maakt opwachting in ‘Familie’ als nieuwe Jelle Van den Bossche

Maarten is een jong acteertalent uit Kapellen dat eerder al meespeelde in jeugdreeksen zoals ‘wtFOCK’ en ‘Hoodie’, waarin hij de hoofdrol vertolkte. “Jelle heeft heel lang in Dubai gewoond samen met zijn vader Bart. Hij wil aan zijn hogere studies IT beginnen en besluit daarom terug te keren naar België. Feesten met vrienden en volop van het (studenten)leven genieten met alles erop en eraan: dat is wat hij wil doen. Al zal zijn zus Hanne, bij wie hij zijn intrek neemt, een oogje in het zeil moeten houden”, aldus Maarten.