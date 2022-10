Maankind Ilano uit ‘Extreme Makeover Vlaanderen' moet opnieuw geopereerd worden

TV Cupido schiet raak in ‘Hotel romantiek’: vier duo’s zijn nog steeds samen

Het nieuwe seizoen van ‘Hotel romantiek’ was een groot succes. Twaalf kandidaten vonden opnieuw de liefde. Zo’n zes maanden later blijkt dat er ondertussen nog steeds vier duo’s gelukkig samen zijn. In totaal trokken er veertien vrouwen en veertien mannen naar het Turkse Cappadocië.

