Maandag start telenovelle ‘Lisa’: “Ik heb hiervoor mijn sociaal leven een jaar op pauze gezet”

TVMaandag start op VTM de langverwachte nieuwe telenovelle ‘Lisa’, een spannend en romantisch verhaal over de creatieve, verlegen Lisa die het wil maken in de marketingwereld, maar gedwarsboomd wordt door haar zus. “Ik hoop dat de serie een even groot succes wordt als ‘Sara’’, zegt hoofdrolspeelster Tinne Oltmans (28). “We brengen in elk geval héél veel warmte en liefde.”

Het is aftellen geblazen: op maandag 25 januari gaat de nieuwe telenovelle ‘Lisa’ van start met een extra lange aflevering. Daarin maken we kennis met de creatieve, intelligente Lisa - gespeeld door Tinne Oltmans- die voor het eerst de knappe Jonas ontmoet - een rol van Oscar Willems. Maar door haar extreme schuchterheid loopt de ontmoeting met haar droomprins niet zoals gehoopt. Daarbovenop gaat haar halfzus Katja, vertolkt door Anouck Luyten, ook nog eens lopen met haar portfolio, waarmee ze dé droomjob van Lisa bij het hippe marketingbureau ‘t Brouwhuis wegkaapt.

Lisa start nu maandag 25 januari om 20.40 met een extra lange aflevering bij VTM en op VTM GO. Vanaf dinsdag 26 januari gaat het verhaal elke weekdag om 18.20 verder. Wie Lisa heet (of Lize, Annelies, Elisabeth, Lise of iets anders dat erop lijkt) kan al een dag vroeger van de show genieten: zij kunnen samen met een plus één de aflevering zondag al bekijken, in avant-première. Inschrijven daarvoor kan tot zaterdag 23 januari om 23.59 op vtm.be.

Doorbraak

Alles wijst er trouwens op dat de telenovelle ‘Lisa’ de grote doorbraak gaat worden van actrice Tinne Oltmans, bij het jonge volkje al gekend als Mila uit ‘Ghost Rockers’. “Ineens wordt het heel spannend”, zegt Tinne. “Na ruim een halfjaar hard werken is het maandag zover: dan heeft iedereen er zijn mening over. Ik ben heel benieuwd. Ik was zelf een grote fan van ‘Sara.”

Daar zeg je het: je moet grote schoenen vullen.

We hopen met de hele ploeg dat het een even groot succes wordt. Ik zag nog eens de beelden van de ‘Sara’-dag in Gent met tienduizenden fans die de acteurs toejuichten alsof ze rocksterren waren. Daar hoop ik stiekem op. In ieder geval denk ik dat ­‘Lisa’ in deze dagen veel warmte en liefde brengt.

Veerle Baetens erkent dat ‘Sara’ vandaag niet meer zou kunnen wegens te vrouw­onvriendelijk. Is ‘Lisa’ anders op dat vlak?

Er is alleszins meer diversiteit in de rollen. Maar er is ook de grote overeenkomst: het sprookje van een verlegen meisje dat niet bereikt wat ze wil omdat ze haar talenten niet durft te tonen, en dan een transformatie ondergaat. Lisa steekt zich in het begin ook wel weg in wijde kleren, maar ik heb niet de puisten en beugel van Sara. (lacht)

Bij Lisa is het meer een inwendig gevecht met zichzelf.

Precies. Ze zit vast vanbinnen door haar verlegenheid en sociale angsten. Ik denk dat veel mensen daar iets aan kunnen hebben, denk maar aan Rode Neuzen Dag. Het was hard zoeken hoe ik Lisa het best kon spelen, ook uit respect voor mensen die echt een sociale stoornis hebben. Ik zou het heel fijn vinden als mensen vinden dat ik geen karikatuur neerzet en zich in Lisa herkennen.

Zit er veel van jou in Lisa?

Ik was als kind stil en niet het haantje-de-voorste. In het creatieve liet ik me wel graag zien. Ook nu sta ik graag op een ­podium, maar daarnaast hoeven die spotlights niet. Fans die naar een meet & greet komen, fijn! Maar in de supermarkt herkend worden vind ik minder leuk.

Oscar Willems speelt Jonas, Lisa’s love interest. Hoe is de chemie met hem?

Heel goed, net zoals met de andere acteurs. Ik had niet ­verwacht dat het zo goed zou klikken tussen ons allemaal. We voelen ons een familietje, we leggen samen de lat hoog om er iets fantastisch van te maken.

Liefdesscènes spelen in coronatijden is niet zo evident, toch?

Nee, maar aangezien Lisa onzeker is in het begin, moeten de liefdesscènes nog opgenomen worden. (lacht) Ik zit met de vier hoofdacteurs en mijn tv-moeder Hilde De Baerdemaeker in een bubbel.

Je hebt nog een halfjaar draaidagen van twaalf uur te gaan. Wat doet dat met je sociaal leven?

Dat heb ik niet meer. (lachje) Eerlijk: ik heb alles op pauze gezet. Ik krijg daar ook begrip voor. Als mijn beste vriend vraagt om af te spreken, moet ik zeggen: over een maand misschien. Da’s niet leuk, maar het is zo. Hilde zei mij: “Gewoon een jaar knallen en genieten, daarna is het gedaan en begint iets anders”. Het komt trouwens goed uit dat ik me op ‘Lisa’ kan storten, want optreden met mijn single ‘Verdrijf me’ kan nu niet. Daar kijk ik ook weer naar uit. Voor een camera staan is fantastisch, maar ik mis ook de energie die ik van een publiek krijg als ik op een podium sta.

