Maak nu al kennis met de nieuwe boeren en boerin van ‘Boer zkt vrouw’: “Door de week is hij de boer, maar in het weekend zou je dat niet zeggen”

TVDina Tersago (43) begint er vrijdag weer aan. Dan is ze weer cupido van dienst voor vier nieuwe boeren en één sympathieke boerin in ‘Boer zkt vrouw’. Die stellen zich net zoals vorig jaar incognito voor. Het innerlijke primeert boven het uiterlijke, hun looks houden ze dus nog even geheim. Maar we lichten alvast een tipje van de sluier op. Welke boeren en boerin gaan dit seizoen op zoek naar de liefde?

Vrijdag gaat Dina langs bij de vijf mysterieuze boeren. Ze slaat een babbeltje met de familie en vrienden en maakt uiteraard kennis met de kandidaten zelf. Wat houdt hen bezig? Hoe staan ze in het leven? En wat zoeken ze in hun ideale partner?

Jef (33)

Boer Jef is sinds vier jaar vrijgezel, daar wil hij nu verandering in brengen. De ‘koeienmicrobe’ kreeg hem naar eigen zeggen te pakken. Volgens z’n vrienden is Jef een vlotte, sociale en grappige man. “Door de week is hij de boer, maar in het weekend zou je dat niet zeggen. Als we op stap gaan, dan vind je hem terug op de dansvloer. En het is ook wel een pittig manneke”, klinkt het.

Kevin (27)

Kevin werkt in het landbouwbedrijf van zijn ouders, daar kweken ze frambozen en grondwitlof. Als hij niet werkt, spendeert hij graag tijd aan de visput, achter de BBQ of aan zee. Zijn mama beschrijft Kevin als een spontane en lieve gast die hard werkt. Maar hij is volgens haar ook best kieskeurig. “Ik kan romantisch zijn én ik kan ook koken!”, overtuigt Kevin zijn potentiële aanbidsters.

Cathy (36)

Cathy zorgt dit jaar voor de vrouwelijke touch in ‘Boer zkt vrouw’. Ze runt een kinderboerderij in haar eentje. Zelf heeft ze nog geen kinderen om dat mee te delen, maar daar droomt ze wel van. “Ik ben op zoek naar iemand met een groot hart die me veiligheid biedt. Iemand die een knuffelbeer is, een sixpack is ook mooi meegenomen”, lacht Cathy. Positiviteit beschrijft de boerin volgens haar familie en vrienden perfect. “Een dame die vooruit wil in het leven.”

Raphaël (25)

Ook Raphaël waagt zijn kans. De hoefsmid is een stoere bink met een peperkoeken hartje. Hij is verzot op motors en paarden, maar mist toch een vrouw aan z’n zijde. Raphaël woont en werkt op een prachtige manège waar hij volledig tot rust komt. “Ik ben graag onder de mensen en ik heb hier mijn stekje waar ik mijn eigen ding kan doen. Ik mis alleen nog de liefde om dit mee te delen. Ik ben klaar voor de stap naar een serieuze relatie”, vertelt hij aan Dina.

Stef (28)

De 28-jarige Stef staat samen met z'n ouders dagelijks in hun melkveebedrijf. Een goedlachse en ambitieuze man die op zoek is naar de liefde. “Stef is nooit slechtgezind, hij is heel geëngageerd in alles wat hij doet en gaat er altijd 100% voor. Ook in een relatie”, vertellen zijn vrienden. Stef denkt al aan de toekomst, en bouwt daar ook (letterlijk) aan. Binnenkort neemt hij met de vrouwen een kijkje in zijn eigen huis.

