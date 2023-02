Maak kennis met Maxime Vermeire: “Hij werd ooit gevraagd voor 'Familie', maar ging niet eens naar de auditie”

TV "Pipi, kaka, snot ... Die lichaams­sap­pen, dat gáát niet": Andy Peelman en Dominique Persoone over 'Een echte job’

Drie weken lang gingen Dominique Persoone (54) en Andy Peelman (39) aan de slag in een ziekenhuis voor ‘Een echte job’. Over één ding zijn ze het eens, vertellen ze in TV Familie: het is een ‘beestenjob’ die veel meer respect verdient. “Ik ben de mannelijke Karen Damen, ik heb veel geweend”, klinkt het bijvoorbeeld bij Andy. De twee heren vertellen over de levensbelangrijke opleiding die ze kregen en de moeilijke momenten tijdens hun stage. Bovendien geven ze meer prijs over hun eigen ervaringen met het ziekenhuis: “Ik lag al héél vaak in de kliniek.”