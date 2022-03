Maak kennis met knappe cowboy William uit ‘Boer zkt Vrouw’: “Een vrouw moet volledig achter mijn levensstijl staan”

TVIn de eerste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ maakten we afgelopen zondag kennis met ‘Cowboy’ William (25) uit Westerlo, en dat zal hij geweten hebben. Niet alleen de meer dan 80 aanwezige dames vielen ei zo na in zwijm, ook kijkend Vlaanderen was onder de indruk van de knappe boer. Tijd voor een kennismakingsgesprek, denken we dan. Wij spraken William over z'n televisieavontuur, datingleven, internationale rodeo-ambities en z’n beste vriendin Maxine. “Ik heb net een serieuze relatie van drie jaar achter de rug.”

In de eerste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ kreeg Vlaanderen samen met de vele singles eindelijk de identiteit te zien van boer William Junior Dougan. Er zakten maar liefst 80 singles naar zijn ranch in Westerlo af. “De vrouwen hebben mij gaandeweg goed leren kennen", vertelt de boer aan 'TV Familie’. Dat er zoveel meisjes zich ingeschreven hadden, wist William niet. “De programmamakers hadden me dat op voorhand niet verteld. Ik heb trouwens nooit echt veel dates gehad. Daarom dat ik zo zenuwachtig was voor mijn ‘voorstelling’ aan de vrijgezelle dames. Zeker toen bleek dat het er zoveel waren.”

Bekijk het moment waarop William voor het eerst in beeld kwam:

Boer William viel meteen in de smaak bij hun vrijgezellen en bij het kijkpubliek. “Wauw, die William is echt knap!”, klonk het verschillende keren in de aflevering. “Voor sommigen zal het misschien wat zijn tegengevallen”, blikt William toch kritisch terug. “Maar ’t is niet dat ik daarmee in m’n hoofd heb gezeten. Ik bedoel: ik ben wie ik ben. Ik kan alleen maar mezelf zijn.” William koos uiteindelijk tien vrouwen met wie hij een mogelijke toekomst ziet. Binnenkort krijgen we te zien hoe hij de gekozen dames nog beter leert kennen. Toch is de hunk van ‘Boer zkt Vrouw’ een groentje op vlak van relaties. “Ik heb een serieuze relatie van drie jaar achter de rug. Daarna ben niet echt meer op zoek gegaan naar de liefde. Al stond ik er wel voor open.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © VTM

Concurrentie?

Steun en toeverlaat tijdens het avontuur van William is zijn beste vriendin Maxine, de dochter van Paul Michiels van Soulsister. De twee groeiden samen op. “Maxine was m’n speelkameraadje. En ze werkte later op de ranch. Ze gaf Kevin Janssens bijvoorbeeld les voor zijn rol als cowboy in de film ‘Savage State’. Maxine en ik kunnen àlles aan elkaar kwijt.” Toch moet de toekomstige van William niet jaloers zijn. “Er is nooit sprake geweest van liefde tussen ons. Maxine is geen concurrentie.”

Volgens Maxine moet de toekomstige van William ook volledig achter z’n levensstijl staan, iets wat de boer bevestigt. “Ik zou mijn huidige levensstijl niet kunnen opgeven. Al moet je in een relatie natuurlijk compromissen sluiten. Da’s de enige manier om er iets moois van te maken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Maxine Michiels met haar vader papa Paul Michiels © Dieter Bacquaert

Geen typische boer

Hoewel hij deelneemt aan ‘Boer zkt Vrouw', is William niet echt een boer in de letterlijke zin van het woord. Samen met zijn vader runt hij een ranch met paarden en stieren, en daar doen ze aan rodeo. “Ik zie dat als een levensstijl. En die cowboyhoed draag ik elke dag. Uiteraard ook op onze legendarische westernparty’s: in ons café worden vaak feestjes georganiseerd. Samen met mijn grootvader startte papa in 1980 met de ranch. Ik ben op de ranch geboren en getogen, en ik woon nu nog samen met mijn vader. En straks misschien dus met een vrouw erbij. Onze ranch werd trouwens gebruikt voor opnames van het tweede seizoen van ‘Undercover’ met Tom Waes.”

Boer William doet dus volop aan rodeo en heeft ook internationale ambities. “Als kind voetbalde ik een tijdje, tot het bloed kroop waar het niet gaan kon. Ondertussen presteer ik op Europees niveau. ’t Is een droom om het in Amerika te maken als rodeorijder.” En naast de etiketten 'boer’ en 'paardrijder’, krijgt hij ook de titel van model. “Ik doe geregeld fotoshoots voor kledingmerken en enkele modeshows. Ik zie dat als een leuk extraatje. Maar een vrouw zou een nog véél leukere extra in mijn leven zijn.”

LEES OOK: