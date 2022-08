Maak kennis met de kersverse Brickmaster en acht nieuwe duo’s van ‘LEGO Masters’

De acht nieuwe teams krijgen elke aflevering een straffe uitdaging voorgeschoteld. Die moeten ze dan binnen een bepaalde tijd volbrengen. Niets voor host Andy Peelman, zegt hij zelf. “Ikzelf slaag er met moeite in een simpele toren te bouwen, maar wat onze kandidaten maken is echt verbazingwekkend. Ik durf ze kunstenaars te noemen. Hun opdracht voor dit seizoen is simpel: go big or go home. De duo’s hebben dit keer maar liefst vier miljoen steentjes ter beschikking om hun bouwwerken te maken. Ik ben vooral heel blij dat ik ze nadien niet moet opruimen en sorteren.”