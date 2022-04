Maak kennis met de acht dames die het hart van Junior Planckaert willen veroveren in ‘Junior op zoek naar de liefde’

TVIn ‘Junior op zoek naar de liefde’ volgen we de zoektocht van Junior Planckaert naar de liefde en naar zichzelf. In de eerste aflevering was te zien hoe psycholoog Sarah Van Pelt, Stephanie en zijn beste vriend Bram zo’n twintigal dames uitnodigden voor een eerste kennismaking. In de tweede episode op dinsdag werd duidelijk met welke dames Junior een match voelde, en omgekeerd. Ontdek hieronder de acht dames die samen met Junior aan het avontuur beginnen.

Lisa (28) woont in haar eigen appartement in Wilrijk. Ze studeerde musical, maar besloot nadien om in de voetsporen van haar moeder te treden. Ondertussen werkt ze dan ook als tandartsassistente bij een parodontoloog. Lisa is een vlotte en expressieve vrouw die graag een stapje in de wereld zet. Als er geen feestjes zijn, vult ze haar avond met Netflix. Als levensgenieter is ze altijd in voor een goed glas wijn en een restaurantbezoek. Op vlak van de liefde heeft Lisa de ware nog niet gevonden. Lisa zoekt vooral iemand bij wie ze kan thuiskomen en haar verhaal aan kwijt kan. De 28-jarige tandartsassistente is op zoek naar een partner met humor.

Ati (23) is in Thailand geboren, maar werd geadopteerd toen ze één jaar was en kwam zo naar België. Ati heeft een goede band met haar ouders en kan met hen over alles praten. Ondertussen woont ze niet meer thuis, maar doet ze in Liedekerke (Vlaams-Brabant) aan co-housing met een vriendin. Ati is erg gedreven, want naast haar werk als assistent-griffier op de rechtbank combineert ze nog heel wat flexi-jobs. Haar overige vrije tijd spendeert ze aan op café gaan met haar vrienden. Ati kent de familie Planckaert niet en schreef zich in omdat ze Junior “een knappe jongen” vond. Ze wil er volledig voor gaan om een band met hem op te bouwen. Ati houdt graag de controle en vindt vooral een open communicatie, zoals ze met haar ouders heeft, belangrijk in een relatie.

Dianta (22) woont in Vinkt, een deelgemeente van Deinze (Oost-Vlaanderen), hetzelfde dorpje waar ook Junior zelf opgroeide. Dianta is kapster van opleiding, maar moest deze droom door een allergie al snel opbergen. Nu studeert ze verder om leerkracht haartooi te worden. Diana is een actief persoon en heeft sportieve hobby’s zoals voetbal en zwemmen. Ze is langs haar vaders kant ook half Fries. Als eerbetoon aan haar Nederlandse kant liet ze een tattoo zetten van de spreuk die op het wapenschild van haar Nederlandse familie staat. Junior is voor Dianta geen onbekende, al van toen ze klein was keek ze naar ‘De Planckaerts’. Ze vond Junior als kind al knap, maar heeft de stap naar hem nooit durven zetten. Volgens Dianta hebben ze verschillende raakvlakken en denkt ze hetzelfde als Junior. Via het programma wil ze hem nu graag beter leren kennen.

Pauline (23) werkt als HR-consultant. Ze woont in Celles (Namen), een dorpje net over de taalgrens in Henegouwen, en is als gevolg perfect tweetalig. Pauline houdt van winkelen met haar vriendinnen, mooie kleren en luxe. Daarnaast is ze ook heel sportief en gaat ze vaak op zoek naar adrenaline. Haar hobby paramotorvliegen is daar een mooi voorbeeld van. Junior sprak Pauline altijd al aan. Ze kende hem al van bij het programma ‘De Planckaerts’. Vooral zijn rustige karakter en manier van leven kunnen haar bekoren. Pauline is immers op zoek naar iemand die even gepassioneerd in het leven staat als zij.

Chanan is een vrolijke, goedlachse vrouw van 28 jaar. Ze woont bij haar moeder in Heusden (Oost-Vlaanderen) en werkt als inclusieondersteuner met kinderen met een verstandelijke beperking. Ze heeft dubbele roots: haar papa is Brits en haar mama Belgisch. Chanan heeft een zoontje van zeven jaar, Zachary. Hij groeit op onder de vleugels van Chanan en haar moeder. Chanan is een echt familiemens, maar droomt er later van om een eigen huis te hebben met Zachary. Sinds de geboorte van Zachary lag de focus van Chanan volledig op haar zoontje en op haar opleiding. Zin in een relatie had ze niet meer. In de periode dat ze single was, heeft ze vooral aan zichzelf gewerkt. Ondertussen voelt Chanan wel dat er weer ruimte is voor een man in haar leven.

Evelyne (32) woont samen met haar twee honden Cyril en Arthur in Dendermonde (Oost-Vlaanderen). Ze is leerkracht in het buitengewoon onderwijs en geeft al twaalf jaar les aan leerlingen met gedragsstoornissen. Evelyne omschrijft zichzelf als “een jongedame met pit”. Enkele jaren geleden kocht ze een eigen huis dat ze nu zelf aan het verbouwen is. Evelyne is niet alleen handig, maar ook muzikaal aangelegd. Zo speelt ze piano en ze is ook dol op klassieke muziek. Dit alles doet ze op een roze wolk, want wie Evelyne kent, weet dat haar lievelingskleur roze is. De kleur zie je dan ook heel frequent terugkomen in haar interieur en kledingstijl. Evelyne is helemaal klaar voor een nieuwe liefde in haar leven. Ze ziet in Junior de ideale zielsverwant. Ze heeft naar eigen zeggen veel raakvlakken met Junior en gaat dit avontuur aan om samen met hem opnieuw de liefde te ontdekken.

Delphine (27) woont samen met haar broer in Eeklo (Oost-Vlaanderen), waar ze het ouderlijk huis delen. Delphine is zelfstandig en weet van aanpakken. Thuis doet ze alles zelf: koken, de was en ook de verbouwingen aan het huis. Delphine is een echt plattelandsmeisje. Ze houdt van de buitenlucht en heeft een grote passie voor dieren. Naast haar twee honden heeft ze een grote weide met een paard en een ezel. Samen met haar broer en papa deelt ze ook een grote voorliefde voor quads. Bijna elke week trekken ze er samen op uit en crossen ze door de weides in de buurt. Delphine zoekt een partner die ze kan vertrouwen, iemand bij wie ze helemaal zichzelf kan zijn. Bij Junior ziet ze wel wat gelijkenissen. Zij is net zoals hij een buitenmens en een harde werker. Hij is dus zeker haar type.

Gwen (23) woont in het Limburgse Budingen en is een echte businesswoman. Twee jaar geleden startte ze haar eigen kledingwinkel en schoonheidssalon op. Ze is er dag en nacht mee bezig en wil haar zaak graag nog uitbreiden. Ontspannen doet ze het liefst bij haar vriendinnen. In het weekend kan je haar vaak terugvinden in een discotheek, want dansen is haar grote passie. Gwen heeft nog nooit naar ‘Chateau Planckaert’ gekeken. Ze zag de oproep voor ‘Junior op zoek naar de liefde’ toevallig. Gwen kent Junior dus nog niet zo goed, maar wil hem graag beter leren kennen. Want net zoals Junior heeft zij zich nog nooit verliefd gevoeld. Of ze dat nu wel kan worden, wil ze graag ontdekken.

‘Junior op zoek naar de liefde’ is elke dinsdag om 20.40 uur te zien op Eén.

