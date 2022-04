Lukas Lelie heeft zijn eigen show op Streamz: “Mijn stage bij ‘Aspe’? Charcuterie op de cateringtafel leggen”

TV ‘De Mol’-psychologe Sarah Van Pelt: “We proberen zo goed mogelijk te screenen, maar we zijn geen waarzeg­gers”

‘Verrader’ Loïc Van Impe die het ‘valse spel’ van medeverrader Jamie-Lee Six niet aankan en de boel laat ontploffen in het VTM-spelprogramma ‘De verraders’. En nu Mol Philippe Minguet, die halfweg zijn sabotagedaden in het PLAY4-programma ‘De mol’ niet langer aankan en uit het spel stapt. Worden nu ook kandidaten ‘doetjes’ en ‘watjes’ of is er wat mis met de screening van kandidaten? TV-psycholoog Sarah Van Pelt legt uit. “We waren, gezien de corona-maatregelen, er fysiek niet bij tijdens de opnames.”

12 april