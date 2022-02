Luk Alloo zoekt oude bekenden op in ‘Alloo En Tot Ziens’

TV Sportjour­na­list Dennis Xhaët wordt nieuwe presenta­tor van ‘Café De Mol’

‘De Mol’ is al aan zijn tiende editie toe en voor die gelegenheid wordt ook het praatprogramma na de aflevering, ‘Café De Mol’, in een nieuw jasje gestoken. In de vorige edities werd er druk gespeculeerd over wie de mol zou kunnen zijn onder begeleiding van voormalige mol Gilles Van Bouwel (33) en ex-sprintster Élodie Ouédraogo (40). In Het Nieuwsblad werd bekend dat zij nu worden vervangen door sportjournalist Dennis Xhaët (36): “Het heeft ergens wel iets weg van een sportanalyse.”

