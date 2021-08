Luk Alloo bij verkeerspolitie en als vliegende VTM-reporter

TV ‘Lord of the Ring­s’-film­reeks vertrekt uit Nieuw-Zee­land

13 augustus Het was al zo’n beetje traditie geworden: alle films en tv-reeksen rond ‘Lord of the Rings’ werden opgenomen in Nieuw-Zeeland. Maar de gloednieuwe tv-reeks over de wereld van JRR Tolkien, waarvan het eerste seizoen net werd opgenomen, zal in de toekomst naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen.