Ludo Hellinx en Hilde Van haesendonck verbijten tranen bij gedwongen afscheid uit ‘Familie’

Of er voor Patrick en Jenny nog wel een ‘volgende’ komt, is nog zeer de vraag. De twee acteurs kregen vorig jaar immers duidelijk te horen dat hun personages uit de reeks zouden worden geschreven. “Dat Jenny en Patrick in het verhaal niet gestorven zijn, doet me niet veel”, zegt Ludo. “Want ondertussen zijn we wel weg en verdwijnen we. Mag ik hopen om ooit nog eens op te duiken in de reeks? Nee, ik denk dat we wel een streep onder dit hoofdstuk kunnen trekken.” Dat vermoedt ook Hilde. “Een comeback van Jenny en Patrick? Daar zijn geen concrete plannen voor. Ik vrees dat een terugkeer er nooit meer van zal komen.”

Jonger gezin

Patrick en Jenny trokken de deur van het huis van Benny (Roel Vanderstukken) achter zich dicht en maken zo plaats voor de komst van een nieuw en jonger gezin in ‘Familie’: dat van Samira (Belinda Voorspoels) met haar drie tienerkinderen. “De ochtend van mijn laatste draaidag begin februari voelde ik al dat het moeilijk zou worden en dat was ook zo”, zegt Ludo. “Het afscheid verliep heel emotioneel. Ik schrok ervan hoe sommige collega’s met ons meeleefden. Vooral de reactie van Roel Vanderstukken, die mijn schoonzoon Benny speelt en die ik al ken van bij ‘Flikken’, raakte me zeer diep. Gewoonlijk kan ik op de set goed wegsteken hoe ik me werkelijk voel, maar toen was dat toch moeilijk. Ja, het afscheid deed pijn.”

Ook Hilde zal de opname van haar exit niet snel vergeten. “Die gevoelige scène spelen kostte me geen enkele moeite”, aldus de actrice. “Ik was zelf zeer emotioneel. Er zijn die dag veel tranen gevloeid en niet alleen bij mij. Ludo en ik kregen na afloop een warm applaus van de ploeg. Dat deed me wel wat. En de dag nadien stond mijn huis vol bloemen.”

Ludo neemt voor de laatste keer plaats op de schminkstoel.

De acteurs kregen bloemen op hun laatste draaidag.

Hilde Van haesendonck neemt afscheid van collega Yanni Bourguignon.

Er vloeiden heel wat traantjes bij Hilde Van haesendonck.

Mooie aanbieding

Ludo en Hilde moeten dus verder zonder ‘Familie’. “Het wordt tijd voor iets anders, maar ik weet zelf nog niet wat precies”, aldus de actrice. “Ik kreeg een aanbieding om een regie bij een amateurgezelschap te verzorgen. Mijn man en ik hadden wel een reisje gepland, dus ik moet nog zien of dat wel gecombineerd kan worden. Ik hoop in elk geval aan de slag te kunnen blijven. In het theater of op tv.”

Ook Ludo moet nog wennen aan een leven zonder zijn rol als Patrick. “Officieel ben ik nu met pensioen, maar ik heb geen zin om rustig uit te bollen”, klinkt het. “De goesting om als acteur aan de slag te blijven, is te groot. Mijn agenda is echter leeg en dat gaat me helemaal niet af. De eerste dagen na mijn afscheid voelde ik me daardoor ook rot. Bij momenten overvalt me de negatieve gedachte: ‘Is mijn carrière nu echt voorbij?’ Mijn vrouw probeert me dan op te monteren: ‘Kop op, het loopt wel los.’ Ik hoop dat er nog wat op mijn pad komt.”

