Lucas Van den Eynde als drag queen in lingerie op tv: “Buiten mijn comfortzone getreden”

2:14 Vanavond start op Eén de vierdelige serie Leef met Joke Emmers en Michaël Pas in de hoofdrollen. De regie was deels in handen van Wetteraar Anthony Schatteman (31) en de reeks werd grotendeels gedraaid in de oude toonzaal van Vuren De Vos in de Florimond Leirensstraat. “Het was fijn om hier te draaien, in mijn oude bed te slapen en met de fiets naar de set te rijden”, zegt Anthony die intussen in Brussel woont. Wij blikken met hem terug op de draaidagen in Wetteren.