Luc Appermont in ‘Ik Wil Een Kind’: “Twee mannen die een kind grootbrengen was ver van ons bed, maar het is een gemis”

Naast het traditionele mama-papa-kindgezin bestaat er vandaag een hele waaier aan nieuwe gezinsvormen. Eenoudergezinnen, regenbooggezinnen, pleeggezinnen, adoptiegezinnen en gezinnen die door de jaren heen veranderd zijn. Dina verzamelt al deze gezinnen en polst naar het effect op hun leven en geluk. Daarnaast komen in de aflevering ook mensen aan het woord die hun kinderwens nooit in vervulling zagen gaan. Luc Appermont vertelt openhartig over het gemis: “Huisje, tuintje, kinderen: ik vond dat heel logisch. Ik had mijn levenservaring graag doorgegeven. Toen ik ontdekte dat ik niet het traditionele vader-moedergezin kon realiseren, wist ik zeker dat het uitgesloten was. Zeker in die periode, de jaren 80. Adoptie of twee mannen die een kind zouden grootbrengen, dat was zo ver van ons bed. Maar het is een gemis.”