‘Love Island’ keert deze zomer terug met een derde seizoen

In ‘Love Island’ worden singles gevolgd tijdens hun verblijf in een luxueuze villa op een idyllisch eiland met maar één doel: de ware liefde vinden tijdens hun ‘summer of love’. De reeks is, in ons land, al aan zijn derde seizoen toe. In 2019 en 2020 was ‘Love Island’ te zien bij SBS. De nieuwe editie zal exclusief te zien zijn op Streamz.