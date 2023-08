‘Love is Blind’-deelnemers Nick en Jeremy over nachtmerrie achter de schermen: “Naast onderbetaald ook oververmoeid, uitgedroogd en uitgehongerd”

TVNick Thompson en Jeremy Hartwell, twee voormalige castleden van de Netflix-datingshow ‘Love is Blind’, spreken zich uit tegen de “onmenselijke” situatie achter de schermen van het populaire programma. De twee hebben het in een video van non-profit mediaorganisatie ‘More Perfect Union’ over uitbuiting en manipulatie.

Met ‘Love is Blind’ lijkt Netflix op het eerste gezicht de perfecte formule voor reality-tv gevonden te hebben. Elk van de vier seizoenen kon rekenen op enorm succes. Achter de schermen is de reeks echter allesbehalve het sprookje dat wordt voorgesteld op het scherm, zeggen voormalige deelnemers Nick Thompson en Jeremy Hartwell.

Nick en Jeremy namen allebei deel aan het tweede seizoen. Jeremy was alleen te zien tijdens zijn ervaring in de ‘pods’, waar castleden elkaar anoniem leren kennen. Nicks verhaal was langer, want hij vroeg Danielle Ruhl ten huwelijk tijdens de show. De twee werden vervolgens met de rest van de gevormde koppels gevolgd op reis in Mexico. Nick en Danielle gaven elkaar in de laatste aflevering ook het jawoord, maar sinds augustus vorig jaar is het koppel uit elkaar.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Nick in 'Love is Blind'. © Netflix

Netflix heeft tijdens de opnames controle over “elk aspect van je leven”, getuigt Nick in de video van ‘More Perfect Union’. Hij vertelt dat castleden in een hotelkamer gedropt werden zonder sleutel. Ze konden enkel drinken van het water van de kraan of de douche en kregen op erg onregelmatige tijdstippen eten, meent hij. “Maar we kregen wel heel veel alcohol. Mijn lichaam was oververmoeid, uitgedroogd en uitgehongerd. Ik verloor bijna 7 kilo in de drie weken in de pods en Mexico”, vertelt Nick.

Verder werden ze volgens Jeremy volledig afgesloten van de buitenwereld. “Ze namen onze gsm’s, portefeuilles, identiteitskaarten en paspoorten af, zonder ons te zeggen waarvoor dat nodig was.” Ook daglicht werd hen ontnomen, zegt Jeremy. “Tenzij je de toestemming kreeg om naar het toilet te gaan, want dat was een trailer die buiten staat.” “Ze houden je vast in een staat waarin je geen tijdsbesef hebt”, getuigt hij.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jeremy in 'Love is Blind'. © Netflix

Alsof dat niet zwaar genoeg was, duurden opnamedagen doorgaans 18 tot 20 uur, zegt Nick nog. “Het enige moment waarop we niet gefilmd werden, was wanneer de crew werd afgelost omdat ze hun maximale aantal werkuren per dag hadden bereikt.” Voor tien weken filmen kreeg Nick 10.000 dollar. “Wanneer je dat per uur uitrekent, kom je aan 7,14 dollar (6,49 euro) per uur, wat onder het minimumloon is”, vertelt hij.

Netflix verdraaide ook de werkelijkheid tijdens een van de afleveringen, onthult Nick. In de reeks lijkt het op een gegeven moment alsof Nick zijn zieke verloofde Danielle achterlaat om haar daarna doodleuk in te lichten over een feestje met de rest van de koppels dat zij had moeten missen. In werkelijkheid had Nick eerst de instructie gekregen om naar het feestje te gaan, en daarna om er met Danielle over te praten. “Ze vertelden me: ‘Jij hebt een microfoon, Danielle niet, dus blijf dicht bij haar en praat met haar over het feestje.’ Ik deed wat er van me gevraagd werd”, aldus Nick. Wat de crew hem niet had verteld, is dat zijn verloofde in tussentijd een paniekaanval had doorgemaakt.

“Veel mensen zeggen: ‘Waarom blijf je dan verder doen met de show?’, maar er is een clausule in het contract die zegt dat we een schadevergoeding van 50.000 dollar (45.474 euro) riskeren als we vroegtijdig opstappen”, onthult Nick nog.

Jeremy besloot eind 2022 naar de rechter te stappen en Netflix en productiehuis Kinetic aan te klagen. Een week later kreeg hij reactie van tientallen castleden van ‘Love is Blind’ en ‘The Ultimatum’, een andere Netflix-show. “Ze bedankten me dat ik deze stap durfde te zetten. Zelf waren ze te bang om iets te ondernemen.” Laten richtte Jeremy ook UCAN (Unscripted Cast Advocacy Network) op, een organisatie die castleden van realityseries toegang geeft tot advocaten en psychologen.