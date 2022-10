‘Love Is Blind’-deelneemster klapt uit de biecht: “Sommige verloofde koppels worden eruit geknipt”

TV Kerstspeci­al van ‘Dertigers’ opgenomen in Lapland? Acteurs delen volop beelden op Instagram

De originele acteurs van de hitserie ‘Dertigers’ komen nog één keer allemaal samen voor een kerstspecial. Over de inhoud was voorlopig nog niets bekend, tot nu. Op Instagram duiken nu allerlei foto’s en beelden op van de castleden in Lapland, Finland, wat het vermoeden aanwakkert dat ze op locatie zijn gaan filmen. “Alles dik oké hier", klinkt het.

16:00