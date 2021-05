Louka uit ‘De Kemping’ liet zich opnemen na afloop van de opnames

“Het programma werd een kantelpunt in mijn leven”, gaat Louka verder. “Vorige zomer tijdens de opnames dacht ik dat ik alle verslavingen onder controle had, maar dat bleek niet zo. Ik heb daar problemen veroorzaakt en dat was voor mij de druppel. Dankzij gesprekken met Tijs nam ik stappen om mijn problemen aan te pakken. Momenteel verblijf ik in een centrum voor verslaving en gedragsproblematieken. Ik voel me niet langer suïcidaal of chaotisch, sta niet meer negatief in het leven en heb weer de kracht om iets van mijn leven te maken.”