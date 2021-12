Loubna Khalkhali, vrouw van Adil El Arbi, maakt reeks voor De Warmste Week: "Het was niet evident als vrouw”

TV RECENSIE. ’Emily in Paris 2’: “Nog steeds catchy in al z’n onuitstaan­baar­heid”

“Alles goed? Je kijkt alsof je een volger kwijt bent.” ‘Emily in Paris’ is terug van weggeweest en oh là là gaat daar weer kritiek op komen. De reeks die het leven van een Amerikaanse in Parijs in al z’n clichés belicht, kreeg vorig jaar niet alleen de woede van de Fransen over zich, maar zette ongewild ook de internationale tv-sector op z’n achterste poten. Dient de Netflix-reeks in dit tweede seizoen z’n criticasters van antwoord? Of blijft het ‘treej treej’ trouw aan z’n originele lichtvoetigheid? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

22 december