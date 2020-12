Lotte Vanwezemael wordt expert in ‘Big Brother’

TV Ondanks het succes: voorlopig geen plannen voor derde ‘The Haunting Of'-reeks

24 december De populaire Netflixseries ‘The Haunting of Hill House’ en ‘The Haunting of Bly Manor’ krijgen geen vervolg. In een tweet liet bedenker Mike Flanagan gisteren weten dat er voorlopig geen sprake is van een derde reeks.