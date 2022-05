Lotte Vanwezemael over kritiek ‘Da’s dikke liefde’: “Blijkbaar is het interessant om van mij de pispaal te maken”

TV STREAMING­TIP. ‘Rescue Rangers’: voor de kinderen van toen, die vandaag op zoek zijn naar iets anders

‘Pa- pa- pa- pak ze dan!’ Als je dat zinnetje meteen meezingt in je hoofd, ben je één van de honderdduizenden thirty somethings - of ouder van - die is opgegroeid met de ‘Rescue Rangers’. Vroeger hadden ze een vaste afspraak in het ‘Disneyfestival’ op Ketnet, vandaag zien we Knabbel en Babbel terug op Disney+. Maar wie denkt volledig mee te zijn met het concept, heeft het mis.

