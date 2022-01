Lotte Vanwezemael demonstreert een ‘slut drop’, prinses Delphine ligt eruit bij ‘Dancing with the Stars’

“Ik heb me ontzettend geamuseerd, en vind het geen oneer dat ik de wedstrijd nu moet verlaten”, aldus prinses Delphine na afloop. “Natuurlijk had ik graag nog langer meegedraaid, maar ik wist dat deze kans bestond. Ik nam het op tegen ontzettend straffe concurrenten, was een complete dansleek en ook nog eens een flink stuk ouder. Op een bepaald moment haalt dat je in. Maar ik blik met een tevreden gevoel terug op mijn deelname. Ik heb ontzettend veel bijgeleerd en kon Make-A-Wish onder de aandacht brengen. Dat laatste was voor mij écht het allerbelangrijkste. Via mijn deelname kon ik op een leuke, gekke manier een goed doel onder de aandacht brengen. Mensen hadden waarschijnlijk niet verwacht dat ik zoiets zou doen, en juist hierdoor werd er flink wat over gepraat. Of ik nu vaker in televisieprogramma’s te zien zal zijn? Ik zou niet zomaar aan eender wat deelnemen. Het draait er voor mij ook niet om dat ik met mijn kop op tv kom. Ik begin nooit aan een avontuur met het idee dat ik iets van mezelf moet tonen aan anderen. Het draait echt niet om wat mensen van mij vinden, maar wel om het gevoel dat ik er zelf bij heb. Ik hou ervan als er, op een of andere manier, een artistieke uitdaging aan vast hangt. En dat was bij ‘Dancing with the Stars’ zeker en vast het geval.”