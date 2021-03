Lotte uit ‘Bye Bye Belgium’ verkoopt nu al bonnen voor rondleidingen in Marrakech: “Net als de Belgische horeca hebben wij het erg zwaar”

TV ‘Vertrekte­le­vi­sie’: waarom we massaal smullen van andermans buiten­lands avontuur

12 februari ‘Bye Bye Belgium’, ‘Het hoge noorden’ of ‘Ik vertrek’. Net nu we met zijn allen binnen zitten regent het programma’s over landgenoten die hun geluk gaan zoeken in verre oorden. Maar waarom lijkt het gras altijd groener in het buitenland?