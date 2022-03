Loredana blikt terug op ‘The Masked Singer’: “Het was zwaar voor Patje, hij moest altijd een alibi voorzien”

TV Verrassing van formaat in ‘Big Brother’: Kitty keert terug voor de finaleweek

Na het afscheid van Tobias blijven er nog maar vier kandidaten over in het ‘Big Brother’-huis. Als gevolg is de finaleweek dan ook officieel ingezet. Al stond de resterende bewoners wel nog een kleine verrassing te wachten. Kitty komt namelijk opnieuw heel eventjes het huis in.

21 maart