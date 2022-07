‘Lord of the Rings’-prequel ‘The Rings of Power’ krijgt nieuwe trailer: “De vijand ligt nog steeds op de loer”

TVGoed nieuws voor fans van ‘Lord of the Rings’. Amazon Prime heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’, de langverwachte prequel-reeks van de populaire saga. De verwachtingen zijn ondertussen ook al torenhoog. Met een kostprijs van zo’n 900 miljoen euro is ‘The Rings of Power’ namelijk de duurste tv-serie ooit gemaakt.