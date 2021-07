‘Loki’ krijgt 2de seizoen op Disney+

Ruth en Frances zoeken singles met een beperking voor het tweede seizoen van ‘Cupido Ofzo’

7 juli Leuk nieuws! Ruth en Frances heropenen het datingbureau van ‘Cupido Ofzo’ en gaan opnieuw op zoek naar een lief voor mensen met een stoornis of een beperking. Dus ken jij iemand die een duwtje in de rug kan gebruiken? Of zoek je zelf nog de liefde van je leven? Surf naar vtm.be, schrijf je in en laat je helpen door onze twee matchmakers in een nieuw seizoen van ‘Cupido Ofzo’.