Loes Van den Heuvel maakt intrede bij ‘Familie’: “Ik heb de rol te danken aan Jaak Van Assche”

Netflix krijgt er veel meer klanten bij dan verwacht

Netflix heeft in het vierde kwartaal veel meer gebruikers aangetrokken dan verwacht. De Amerikaanse streamingdienst profiteerde onder meer van de populaire horrorkomedie ‘Wednesday’, documentaireserie ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ en de docureeks ‘Harry & Meghan’. Volgens Netflix kwamen er in de afgelopen periode bijna 7,7 miljoen nieuwe klanten bij, wat fors meer is dan de 4,5 miljoen die het bedrijf zelf had voorspeld.

19 januari