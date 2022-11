Lizzy en Johan van ‘Hotel romantiek’ zijn nog steeds gelukkig samen: “Maar ‘ik hou van jou’ krijg ik niet snel over mijn lippen”

TV RECENSIE. ‘Selena Gomez: My Mind & Me’: “Geen ‘tell all’-do­cu, maar wel één die de duisternis niet schuwt”

“Alles wat ik wenste, heb ik gehad en gedaan, maar het heeft me ook gedood”. In de nieuwste Apple TV+-film ‘Selena Gomez: My Mind & Me’ belooft de Amerikaanse popster dat ze enkel haar donkerste geheimen op tafel zal gooien en dat is niet gelogen. In deze anderhalf durende docufilm toont het voormalige Disneysterretje u een glimp achter de schermen van de voorbije zes jaar waarin de fysieke en mentale gevolgen van een auto-immuunziekte, een bipolaire stoornis en een leven in de spotlights haar bijna tot wanhoop dreven. Of deze openhartige docu meer is dan een jammerfeestje van een superster? Of ook echt aan de alarmbel trekt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

