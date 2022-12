Lize Feryn en Klaasje Meijer steken hun hoofd in het ‘frietvet’ in ‘De code van Coppens’: “Degoutant”

De twee duo’s (Lize en Klaasje versus Joke en Jasmijn) moesten op een gegeven moment hun hoofd in het ‘frietvet’ steken in de hoop om zo een volgend raadsel te ontcijferen. Geen makkelijke opgave, zo blijkt. Voor Lize en Klaasje blijkt het zelfs nog een tikkeltje erger te zijn, want Lize steekt haar hoofd in de verkeerde frietpot. “Dat was het vuile water”, horen we Staf Coppens vervolgens zeggen. En ook Joke en Jasmijn zijn het erover eens: “Da’s degoutant.”