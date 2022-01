Livestream wordt even zwart in ‘Big Brother’: heeft Tobias iets gebroken?

TV Nina, Nora en Jonatan ontmoeten hun nieuwe danspart­ner in ‘Dancing with the Stars’

Het is ‘switch-up week’ in ‘Dancing with the Stars’. Zowel Nina, Nora, Jonatan als Lotte krijgen een nieuwe danspartner. Op zaterdag danst dus elke kandidaat met iemand anders, maar daar voelt niet iedereen zich even comfortabel bij...

5:00