LIVE. Wie volgt Grace op als winnaar van ‘The Voice’?

Royalty Nieuw-Zeelandse premier distanti­eert zich van Harry & Meghan, ook al duikt ze op in trailer van hun docureeks: “Niet op de hoogte”

Jacinda Ardern (42), de premier van Nieuw-Zeeland, schrok zich een hoedje toen ze maandag opdook in de trailer van ‘Live To Lead’, het nieuwste Netflix-project van prins Harry (38) en Meghan Markle (41). De politica wist helemaal niet dat de docureeks waaraan ze meewerkte geproduceerd werd door het koppel. “Ik heb geen rechtstreeks contact gehad met hen”, klinkt het in een statement.

20 december