LIVE. Wauw, Hippo toont internationale kwaliteit in ‘The Masked Singer’

TV Lauren Versnick leerde in twee maanden tijd cello spelen voor Streamz-reeks ‘Déjà Vu’: “Ik had hen wijsge­maakt dat ik noten kon lezen”

Haar eerste hoofdrol en meteen all the way. Lauren Versnick (28) leerde voor het nieuwe seizoen van de Streamz-reeks ‘Déjà Vu - Alles is Voorbestemd’ cello spelen in amper twee maanden tijd. Zonder enige muzikale achtergrond. “Af en toe knetterde het in mijn bovenkamer”, vertelt de actrice die zich in Los Angeles klaarstoomde voor de rol van Eva, een professionele celliste die middenin een relatiebreuk zit. “Ik heb haar zo dicht mogelijk bij mezelf gehouden.”