LIVE. Voor wie valt zo meteen het doek?: volg hier de vierde aflevering van ‘The Masked Singer’

TVDe verbazing was groot toen vorige week Groot Licht, ofwel Gouden Schoen-winnaar Timmy Simons, ontmaskerd werd in ‘The Masked Singer’. En ook deze week kent de show geen genade en moet er één deelnemer zijn of haar masker afzetten. Voor wie valt vanavond het doek: Hippo, Foxy Lady, Minotaurus, Vlinder, Kosmos of Tovenaar? Volg het hier op de voet in onze liveblog.