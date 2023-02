LIVE. Skiwi moet als eerste naar huis in 'The Masked Singer': bekijk hier z'n ontmaskering en alle optredens van de avond

TV Raad nu al wie er in ‘The Masked Sin­ger’-pak­ken zit: beluister hier de eerste tonen

“The show must go on”, zingt Minotaurus vol overtuiging. Maar wie is die mysterieuze figuur écht? ‘The Masked Singer’ gaat vrijdag pas van start, maar in bovenstaande video hoor je nu al de eerste tonen. Herken jij de stem van een bekende Vlaming in Skiwi, Raaf, Kosmos en co?

1 februari